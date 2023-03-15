Двух жителей Рязанской области привлекли к уголовной ответственности за попытки поджечь военкоматы

Двух жителей Рязанской области привлекли к уголовной ответственности за попытки поджечь военкоматы. Об этом в среду, 15 марта, сообщил начальник регионального УМВД Владимир Алай, выступая с докладом о работе ведомства в Рязанской областной Думе.

В Рязанской области за попытки поджога зданий военкоматов Пронского и Старожиловского районов, а также здания суда в Рязани два человека привлекли к уголовной ответственности.

«В мае и октябре 2022 года задержаны и привлечены к уголовной ответственности два преступника, совершившие попытки поджогов зданий военкомата в Пронском и Старожиловском районах, а также Московского районного суда города Рязани», — сказал Алай.