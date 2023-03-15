62-летнего рязанца осудят за фиктивное управление фирмой

62-летнего рязанца осудят за фиктивное управление фирмой. Об этом в среду, 15 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Знакомый предложил пенсионеру заработать. Для этого он должен был дать свой паспорт для регистрации фирмы на него, как на подставное лицо. Рязанцу пообещали платить по 500 рублей в месяц и никаких «проблем», связанных с управлением юрлицом.

Документы и отчеты пенсионер не подписывал, управления фирмой не осуществлял. Мужчина даже не знал место нахождения юрлица, где был директором.

Рязанцу грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, а также исправительные работы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд.