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Зерновую сделку продлили на 60 дней

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что зерновую сделку продлили на 60 дней. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что подтвержден пакетный характер сделки с учетом того, чтобы все обещания, которые были даны России по части выполнения второго трека, были выполнены.

Грушко отметил, что под этим подразумевается снятие всех санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.

Дипломат добавил, что Москву не устраивает темп работы ООН в этом направлении.

«Еще раз подчеркну, главное для нас — это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной. В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства», — сказал Грушко.