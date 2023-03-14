Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 75.19 -0.27 15/03
ЦБ EUR 80.52 -0.09 15/03
Нал. USD 75.2 / 80.5 14/03 18:07
Нал. EUR 80.1 / 81.99 14/03 18:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
5 часов назад
591
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
Вчера 16:08
27 740
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
9 375
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
14 135
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Зарегистрированы первые кандидаты предварительного голосования «Единой России»

Зарегистрированы первые кандидаты предварительного голосования «Единой России». Очередное заседание городского организационного комитета состоялось в режиме ВКС

8 марта стартовал прием документов участников предварительного голосования. Заявления о включении в состав кандидатов подали четыре человека: двое из них в организационный комитет лично и двое через сайт pg.er.ru. Решение о регистрации кандидата должно быть принято не позднее чем через 5 дней со дня приема документов.

14 марта организационный комитет зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской думы:

  • Данилу Попова (по одномандатному избирательному округу № 16 и по внутримуниципальной группе № 16);
  • Григория Именина (по одномандатному избирательному округу № 10 и по внутримуниципальной группе № 10);
  • Дмитрия Пантелеева (по внутримуниципальной группе № 11);
  • Владимира Бочарова (по одномандатному избирательному округу № 9).

Зарегистрированные кандидаты обязаны разместить в своем личном кабинете на сайте предварительного голосования не менее двух видеороликов: «Самопрезентация. Главные достижения в жизни», «Что я сделаю в первую очередь, если меня изберут депутатом?» или «Почему я решил стать депутатом Рязанской городской Думы?». Видеоконтент должен быть размещен не позднее 12 мая.

Выдвижение кандидатов продлится до 27 апреля включительно. Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской городской думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: Рязань, улица Дзержинского, дом № 10, в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 или онлайн на сайте pg.er.ru.