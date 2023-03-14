Зарегистрированы первые кандидаты предварительного голосования «Единой России»

Зарегистрированы первые кандидаты предварительного голосования «Единой России». Очередное заседание городского организационного комитета состоялось в режиме ВКС

8 марта стартовал прием документов участников предварительного голосования. Заявления о включении в состав кандидатов подали четыре человека: двое из них в организационный комитет лично и двое через сайт pg.er.ru. Решение о регистрации кандидата должно быть принято не позднее чем через 5 дней со дня приема документов.

14 марта организационный комитет зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской думы:

Данилу Попова (по одномандатному избирательному округу № 16 и по внутримуниципальной группе № 16);

Григория Именина (по одномандатному избирательному округу № 10 и по внутримуниципальной группе № 10);

Дмитрия Пантелеева (по внутримуниципальной группе № 11);

Владимира Бочарова (по одномандатному избирательному округу № 9).

Зарегистрированные кандидаты обязаны разместить в своем личном кабинете на сайте предварительного голосования не менее двух видеороликов: «Самопрезентация. Главные достижения в жизни», «Что я сделаю в первую очередь, если меня изберут депутатом?» или «Почему я решил стать депутатом Рязанской городской Думы?». Видеоконтент должен быть размещен не позднее 12 мая.