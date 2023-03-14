В ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии коронавируса в 2023 году

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, количество смертей от ковида в неделю впервые стало меньше, чем-то число, при котором была объявлена пандемия.

В ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии коронавируса в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, количество смертей от ковида в неделю впервые стало меньше, чем-то число, при котором была объявлена пандемия.

Он выразил уверенность, что COVID-19 как чрезвычайная ситуация в здравоохранении закончится уже в этом году.

Также Гебрейесус подчеркнул, что из пандемии нужно извлечь урок, чтобы не повторить «цикл паники халатности», которыми характеризовались ответные меры на коронавирус.