В Шиловском районе иномарка врезалась в столб, пострадали два человека

Авария произошла в понедельник, 13 марта, в 18:55 в селе Инякино.

В Шиловском районе иномарка врезалась в столб, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 13 марта, в 18:55. В селе Инякино 55-летний житель Сапожковского района на Chevrolet Lacetti превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина въехала в опору ЛЭП.

Водитель и 43-летняя пассажирка иномарки получили травмы. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.