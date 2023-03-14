В Рязанской области простились с погибшим на СВО младшим сержантом
Мероприятия с соблюдением всех воинских почестей прошли в Пронском районе.
В Рязанской области простились с погибшим на СВО младшим сержантом Игорем Дмитриевым военной части 69365. Мероприятия с соблюдением всех воинских почестей прошли в Пронском районе.
С погибшим простились родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.
Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.