В Рязанской области потеплеет до +8 градусов
В среду, 15 марта, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах области сохранится гололедица.
В Рязанской области потеплеет до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В среду, 15 марта, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах области сохранится гололедица.
Ветер южного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -3,+2 градуса, днем потеплеет до +3,+8 градусов.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление по всей России с 15 марта.