В Рязанской области потеплеет до +8 градусов

В среду, 15 марта, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах области сохранится гололедица.

В Рязанской области потеплеет до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 15 марта, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах области сохранится гололедица.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -3,+2 градуса, днем потеплеет до +3,+8 градусов.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление по всей России с 15 марта.