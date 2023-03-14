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В Рязанской области определили сроки весенней охоты

В Рязанской области определили сроки весенней охоты в 2023 году. Об этом сообщили в охотхозяйстве «Мещера».

Отмечается, что районы традиционно поделят на северные и южные.

«К первым отнесут территории Александро-Невского, Захаровского, Кораблинского, Михайловского, Милославского, Пронского, Путятинского, Ряжского, Скопинского, Сапожковского, Сараевского, Старожиловского, Ухоловского, Шацкого районов. Во вторую зону включают Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский», — говорится в сообщении.

На юге региона охота начнется со второй субботы апреля, то есть с 8 числа, а на севере с третьей субботы апреля — 15 апреля. Также отмечается, что будут идентичны сроки охоты на боровую и водоплавающую дичь.