В Рязани задержали мужчину за нарушение административного надзора

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора»). Ему грозит до года тюрьмы.

В Рязани задержали мужчину за нарушение административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Тимуровцев патрульные полицейские увидели мужчину, который шел покачиваясь так, как будто ему нужна помощь.

Во время беседы с 56-летним рязанцем выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 0,17 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчину ранее осудили за кражу, и он находился под административным арестом. Нахождение на улице в пьяном видел являлось нарушением этих ограничений.

При этом мужчина уже не первый раз нарушил административный надзор.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора»). Ему грозит до года тюрьмы.