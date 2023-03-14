В Рязани задержали мужчину за нарушение административного надзора. Об этом
На улице Тимуровцев патрульные полицейские увидели мужчину, который шел покачиваясь так, как будто ему нужна помощь.
Во время беседы с 56-летним рязанцем выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 0,17 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчину ранее осудили за кражу, и он находился под административным арестом. Нахождение на улице в пьяном видел являлось нарушением этих ограничений.
При этом мужчина уже не первый раз нарушил административный надзор.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора»). Ему грозит до года тюрьмы.