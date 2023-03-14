В Рязани спроектировали беспилотник для поиска утечек на трубопроводах

Программируемый дрон, совмещающий технологии искусственного интеллекта и графического анализа, создали в Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина.

В Рязани спроектировали беспилотник для поиска утечек на трубопроводах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы национальной технологической инициативы.

Программируемый дрон, совмещающий технологии искусственного интеллекта и графического анализа, создали в Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина.

Студент третьего курса РГРТУ Кирилл Выставкин рассказал, что беспилотник будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения. Он будет выглядеть как гексакоптер, с шестью винтами. Это увеличит качество стабилизации в воздухе и позволит работать в сложных погодных условиях.

Также дрон оснастят отечественной системой GPS-трекинга с точность до двух сантиметров и сервоприводами — поворотными устройствами для наведения на потенциальные места утечек.