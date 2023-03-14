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В Рязани подростка осудят за изнасилование

В Рязани осудят 16-летнего подростка, которого обвиняют в изнасиловании сверстницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

16-летний рязанец обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ)."В августе 2022 года обвиняемый пригласил сверстницу покататься на мотоцикле, после чего вывез девушку в безлюдное место и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По статье рязанцу грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.