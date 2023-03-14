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В Рязани 19-летнего молодого человека осудят за серию краж из магазинов

В Рязани закончили расследование в отношении 19-летнего молодого человека, обвиняемого в кражах из сетевых магазинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Летом 2022 молодой человек привлекался за аналогичные нарушения к административной ответственности. Ему назначили 60 часов обязательных работ.

Также отмечается, что у молодого человека есть судимость за имущественное преступление.

С сентября по декабрь он совершил шесть краж из сетевых магазинов Московского района Рязани.

«По материалам дознания, заходя в магазин, мужчина сразу же направлялся в интересующие отделы, где, уличив момент, когда ему казалось, что он действует незаметно, прятал товары либо в рюкзак, либо под куртку. После чего, незамедлительно покидал торговые залы магазинов, а имуществом распоряжался по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба составила более 7000 рублей», — рассказали в полиции.

Уголовное дело в отношении рязанца направили в суд. Злоумышленнику грозит до года лишения свободы.