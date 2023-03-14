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В РГАТУ прошел отборочный этап всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
По итогам отборочного этапа определят пять финалистов, которые в апреле поборются за звание лучшего в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Лучшие из них представят Рязанскую область на всероссийском финале чемпионата по профессиональному мастерству.

В понедельник, 13 марта, на площадке Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева прошли отборочные соревнования в финал регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Участникам нужно было подготовить трактор к работе пресс-подборщиком, выполнить агрегирование пресс-подборщика с трактором, устранить неисправности, отрегулировать и подготовить пресс-подборщик к работе на заданных условиях, проверить работу механизмов и систем пресс-подборщика. Все найденные неисправности зафиксировать в дефектную ведомость.

В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» приняли участие представители Шацкого агротехнологического техникума, Сараевского многофункционального колледжа, Михайловского техникума, Шиловского агротехнологического техникума, Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Комарова и Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева. От университета участие в конкурсе принимал студент факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Даниил Агафонов.

По итогам отборочного этапа определят пять финалистов, которые в апреле поборются за звание лучшего в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Лучшие из них представят Рязанскую область на всероссийском финале чемпионата по профессиональному мастерству.