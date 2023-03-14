В Песочне задержали 29-летнего мужчину, который повредил три машины

Хулиган также пытался выломать дверь в подъезд.

В Песочне задержали 29-летнего мужчину, который повредил три машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ночью во вторник, 14 марта, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию, что около одного из домов на улице Новоселов хулиган пытается выломать входную дверь в подъезд.

Прибыв на место, силовики заметили подозрительного мужчину, который пытался скрыться. Его задержали. Оказалось что злоумышленник повредил не только дверь в подъезд, но и три припаркованные машины.

Выяснилось, что 29-летний нарушитель ранее был неоднократно судим. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.