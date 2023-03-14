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В Новосибирске мужчина убил соседку и поджег ее квартиру
В воскресенье, 12 марта, в одной из квартир жилого дома в Новосибирске во время тушения пожара обнаружили тело 86-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.

В Новосибирске мужчина убил соседку и поджег ее квартиру. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В воскресенье, 12 марта, в одной из квартир жилого дома в Новосибирске во время тушения пожара обнаружили тело 86-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.

На следующий день полицейские задержали ранее судимого 69-летнего соседа женщины.

Следствие установило, что вечером в субботу, 11 марта, обвиняемый пришел к соседке и на почве неприязненных отношений из-за бытовых разногласий избил ее и задушил. Затем он пошел домой спать, а утром решил избавиться от тела и поджег квартиру соседки, облив керосином.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Фото с сайта СУ СК РФ по Новосибирской области.