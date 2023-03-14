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Толпа школьниц избила девочку в Кызыле

В Кызыле проводят проверку по факту драки несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном УМВД.

10 марта 2023 года во время мониторинга соцсетей в сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой дерутся несовершеннолетние девушки. Полиция установила личности всех участников драки. В УМВД по Кызылу доставили для разбирательства четверых наиболее активных участниц драки, учащихся школ Кызыла, 2008 и 2009 годов рождения. Несовершеннолетних опросили, в качестве причины драки они указали на возникшую ранее конфликтную ситуацию.

В отношении законных представителей участников драки сотрудниками полиции составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сотрудники полиции проводят работа с остальными участниками произошедшего события. Проверки продолжаются, по результатам всем причастным лицам дадут правовую оценку.