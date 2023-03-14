Рязанец похитил у 18-летнего юноши почти 60 тысяч под предлогом сделать «права»

В Рязани задержали мужчину, который обманул 18-летнего юношу и похитил у него 57 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

18-летний рязанец обратился в полицию, сообщив, что знакомый похитил у него 57 тысяч рублей.

Юноша в разговоре со знакомым объяснил, что переживает из-за предстоящего экзамена на «права». Собеседник предложил помочь в «решении этого вопроса» и оценил услуги в 57 тысяч рублей. Молодой человек передал деньги знакомому.

«Сначала на вопрос 18-летнего рязанца о сдаче экзамена злоумышленник не давал четкого ответа, а затем перестал выходить на связь, не отвечал на звонки. Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению денег причастен 30-летний рязанец», — рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали. Выяснился, что у него не было полномочий по выдаче «прав» и помогать юноше в решении вопроса он не собирался, надеясь, что последний испугается обращаться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.