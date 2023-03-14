Рязанца осудят за кражу телефона и денег у знакомой

Следствие установило, что обвиняемый и потерпевшая отдыхали в общей компании друзей.

Рязанца осудят за кражу телефона и денег у знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

Следствие установило, что обвиняемый и потерпевшая отдыхали в общей компании друзей. Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула. Друзья отправили ее на такси домой. Утром она обнаружила, что забыла в квартире друзей мобильник с банковской картой. Пропажу нашел 32-летний хозяин квартиры: телефон оставил себе, а с карты снял 70 тыс. руб.

В отношении мужчины утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Рязани.