Россиян предупредили о преждевременности смены зимней резины на летнюю

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал с 15 марта потепление по всей территории России.

Россиян предупредили о преждевременности смены зимней резины на летнюю. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что автомобилистам ЦФО менять резину надо не раньше апреля: до этого времени ночью часто бывают заморозки, а утром гололедица.

До первой недели апреля менять зимнюю резину на летнюю может быть опасно, добавит специалист.

Напомним, ранее Вильфанд спрогнозировал с 15 марта потепление по всей территории России.