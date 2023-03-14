Против рязанца возбудили уголовное дело за анекдот

Статья предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

Против рязанца возбудили уголовное дело за повторную дискредитацию армии. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката мужчины Андрея Курятникова.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») из-за анекдота, который житель Касимова опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Статья предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

Уточняется, что в июле 2022 года мужчину уже штрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий «ВКонтакте», дискредитирующий армию.