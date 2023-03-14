Песков заявил, что безопасность Путина будут обеспечивать и после завершения пандемии коронавируса

Специалисты будут обеспечивать эпидемиологическую безопасность президента России Владимира Путина на должном уровне в случае завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Life .

«Те, кто отвечает за безопасность президента, за все аспекты безопасности президента, исходят прежде всего из наших реалий», — отметил представитель Кремля.

По его словам, прекращение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний.