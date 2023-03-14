Озвучен приговор уроженцам Дагестана, жестоко избившим мужчину в метро

Суд приговорил трех уроженцев Дагестана, которые жестоко избили мужчину в вагоне метро, к 8, 11 и 12 годам тюрьмы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В октябре 2021 года на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» трое мужчин приставали к девушке. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев, которого мужчины сильно избили.

В отношении нападавших возбудили несколько уголовных дел: «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», «Оскорбление представителя власти», «Угроза и применение насилия» и «Угроза убийством».

Дело контролировал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.