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На российском рынке появятся новые модели автомобилей
Новые модели Mazda, Toyota, а также электрокары привезут в страну по параллельному импорту.

На российском рынке появятся новые модели автомобилей. Об этом РИА Новости рассказали автодилеры.

Весной по параллельному импорту в Россию завезут значительные партии автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, рассказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

Также на рынке появятся новые модели, которые раньше официально не ввозили. Это Mazda Atenza, Mazda CX-4 и Toyota Avalon. Вместе с этим россияне смогут купить электрокроссоверы Avatr 11 и Dongfeng E70 и электромобиль HiPhi Z.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подчеркнули, что, несмотря на новинки, общий объем параллельного импорта будет небольшой.