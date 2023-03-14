Малков: в Рязани в этом году заменят самые изношенные участки контактной сети для троллейбусов

Губернатор обсудил состояние городской контактной сети и напомнил о порывах в прошедшие выходные, из-за чего были изменены маршруты троллейбусов.

В Рязани в этом году заменят самые изношенные участки контактной сети для троллейбусов. Об этом сообщил Павел Малков на заседании регионального правительства.

Губернатор обсудил состояние городской контактной сети и напомнил о порывах в прошедшие выходные, из-за чего были изменены маршруты троллейбусов.

«Не раз уже говорил о том, что инфраструктуру для троллейбусов в городе необходимо обновлять, в том числе контактную сеть. Актуальность этой проблемы налицо. Мы сейчас подали на федеральный уровень заявку о финансировании этого вопроса. Федеральная поддержка позволит вести более масштабную работу по модернизации контактной сети. Если не удастся получить федеральное финансирование, то будем менять сети на самых проблемных участках за счет средств областного бюджета. Такую задачу я уже поставил», — подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил, что поэтапное обновление парка троллейбусов продолжится.

Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что порывы на двух участках контактных сетей устранены и общественный транспорт работает в штатном режиме.