Малков: При оказании помощи людям не должно быть бюрократии

В Рязанской области прошло заседание регионального правительства. Среди прочего, чиновники обсудили законопроект, регулирующий порядок предоставления новой меры соцподдержки многодетных семьей. Об этом сообщает пресс-служба правительства 14 марта.

Региональный закон, устанавливающий единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотечного кредита взамен предоставления земельного участка, вступил в силу с 13 марта. Обратиться за выплатой можно через МФЦ или территориальные отделы соцзащиты, имея при себе кредитный договор. Порядок получения выплаты максимально упрощен. В течение пяти дней эти средства будут перечислены на ипотечный кредит.

По словам Губернатора, принято очень значимое решение о введении такой меры социальной поддержки многодетных семей.

«Важно, что процедура получения этой выплаты максимально простая. Достаточно обратиться в МФЦ и подождать несколько дней. В системе оказания людям мер соцподдержки не должно быть никакой бюрократии. По этому пути и идем. Все должно быть ориентировано на человека», — сказал Павел Малков.

На заседании был одобрен также законопроект, в котором предлагается упростить возможность подачи заявления гражданами на получение мер поддержки в рамках федеральной программы переселения соотечественников. Это можно будет сделать, не выходя из дома, через портал службы занятости. По словам министра труда и социальной защиты населения Натальи Суворовой, по этой программе в прошлом году в Рязанский регион на постоянное место жительства переехало 840 граждан из ближнего зарубежья.

Губернатор традиционно заслушал отчеты об исполнении поручений. В частности, в Скопинском районе на базе межрайонного медцентра ведется организация ЧКВ-центра, где будет оказываться современная оперативная медпомощь пациентам с острым коронарным синдромом, что позволит им быстро восстанавливаться после болезни. Проект одобрен на федеральном уровне. За счет федерального и регионального бюджетов будет проведен капремонт помещения для ангиографической установки. Ведется подбор сотрудников для работы в центре. Планируется, что к концу текущего года он примет первых пациентов. Время транспортировки пациентов, которые раньше доставлялись в Рязань, сократится до 1,5 часов.

«Решение о создании центра очень важное, он позволит спасти множество жизней», — сказал Павел Малков и поручил минздраву контролировать вопрос создания центра и обеспечения его дальнейшей эффективной работы.

В Кораблинской районной больнице в этом году установят маммограф в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Диагностическое оборудование позволит на ранних стадиях выявлять возможные онкологические заболевания и увеличить объемы диспансеризации населения.

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