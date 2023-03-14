Глава Чечни Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации

Глава Чечни Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мобилизованные, которые не имеют боевого опыта и никогда не держали в руках оружия, могут служить в частях обеспечения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что мобилизации не нужно бояться при любом опыте.

«И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие», — написал Кадыров.

Он отметил, что служащие в обеспечении — такие же бойцы, как и те, кто находится на передовой, и они так же заслуживают почета.