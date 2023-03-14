Елена Сорокина поручила очистить ручей Быстрец

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 14 марта встретилась с жителями микрорайона Кальное для обсуждения волнующих вопросов. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

Люди пожаловались, что около ручья Быстрец скапливается мусор, который забивает решетку канализации. Это может привести к подтоплению частных домов, находящихся поблизости. Чтобы этого не случилось, мэр поручила своим подчиненным провести очистку ручья и канализационных решеток.

Сорокина отмечает, что для глобального решения проблемы застоя воды необходимо построить новую ливневую канализацию, которая стоит немалых денег. Сейчас городские власти совместно с ЖКХ и МинТЭК работают по этому вопросу.

Отметим, что уже готова проектная документация на строительство ливневой сети на улице Окская и вдоль Муромского шоссе.

«Как пояснили наши специалисты, вода будет собираться в единый коллектор, который пройдет под дорогой. Кроме того, в конце прошлого года Министерство транспорта построило на Муромском шоссе новую водопропускную трубу. Все это в комплексе должно сработать и значительно улучшить ситуацию», — сообщает Сорокина.

Кроме этого, жители высказали свое недовольство старой пешеходной дорожкой вдоль частных домов. Ее перестали чистить после того, как появилась новая дорога, несмотря на то, что люди все равно пользуются старой. Глава администрации поручила Дирекции благоустройства обратить на этот участок внимание и исправить ситуацию.

Из положительного — люди довольны строительством нового уличного освещения. Они отмечают, что ходить стало безопаснее и гораздо комфортнее.

Елена Сорокина отмечает, что в этом году продолжится преображение микрорайона Кальное. Скоро начнется строительство пешеходной дороги в районе дома 57 по Касимовскому шоссе в рамках местных инициатив. В следующем году жители планируют продолжить благоустраивать участок в сторону ручья Быстрец.