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Делегация РАЭСП примет участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет 16 марта в Москве.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет 16 марта в Москве.

В работе съезда примут участие около тысячи делегатов и гостей, которые будут представлять все регионы и отрасли экономики России. Ожидается, что на съезде выступит президент России Владимир Путин, и обсудит с российским бизнес-сообществом текущую социально-экономическую повестку.

Со стороны союза промышленников и предпринимателей Рязанской области в мероприятии примут участие президент РАЭСП Александр Жукаев, генеральный директор РАЭСП Владимир Кутенцын, а также председатель совета директоров ООО «Промтара» Валерий Козлов.

В этом году планируется обсудить:

  • предложения бизнеса по обеспечению устойчивости и повышению эффективности экономики, отвечающие требованиям и вызовам настоящего времени;
  • уровень адаптации российской экономики к внешним ограничениям;
  • первые итоги работы по обеспечению технологического суверенитета и выходу на новые внешние рынки;
  • меры по восстановлению инвестиционной активности частных компаний и снижению избыточных барьеров для бизнеса.

Справка:

Алекандр Жукаев официально вступил в должность президента Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий (РАЭСП) 18 января 2023 года.