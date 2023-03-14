Делегация РАЭСП примет участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет 16 марта в Москве.
В работе съезда примут участие около тысячи делегатов и гостей, которые будут представлять все регионы и отрасли экономики России. Ожидается, что на съезде выступит президент России Владимир Путин, и обсудит с российским бизнес-сообществом текущую социально-экономическую повестку.
Со стороны союза промышленников и предпринимателей Рязанской области в мероприятии примут участие президент РАЭСП Александр Жукаев, генеральный директор РАЭСП Владимир Кутенцын, а также председатель совета директоров ООО «Промтара» Валерий Козлов.
В этом году планируется обсудить:
- предложения бизнеса по обеспечению устойчивости и повышению эффективности экономики, отвечающие требованиям и вызовам настоящего времени;
- уровень адаптации российской экономики к внешним ограничениям;
- первые итоги работы по обеспечению технологического суверенитета и выходу на новые внешние рынки;
- меры по восстановлению инвестиционной активности частных компаний и снижению избыточных барьеров для бизнеса.
Справка:
Алекандр Жукаев официально вступил в должность президента Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий (РАЭСП)