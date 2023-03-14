Беспилотник ВСУ атаковал химзавод в Брянской области

Российская система «Панцирь» сбила беспилотник в нескольких километрах от здания.

Беспилотник ВСУ атаковал химзавод в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, дрон запустили с территории Украины на границе с Брянской областью. Он летел на малой высоте в сторону города Сельцо, где располагается химический завод.

Российская система «Панцирь» сбила беспилотник в нескольких километрах от здания. Место падения оцепили спецслужбы: обломки БПЛА изучают саперы.