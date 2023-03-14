Банки Кубы начали принимать карты «Мир»

Карты «Мир» начали принимать несколько банков Гаваны. Об этом передает ТАСС .

Отмечается, что на табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, возможно снятие наличных денежных средств с карт российских банков. Средства выдают в кубинских песо.

Курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате составляет примерно 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.

Тем не менее, картой мир пока невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах.