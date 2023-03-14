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Банки Кубы начали принимать карты «Мир»

Карты «Мир» начали принимать несколько банков Гаваны. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что на табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, возможно снятие наличных денежных средств с карт российских банков. Средства выдают в кубинских песо.

Курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате составляет примерно 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.

Тем не менее, картой мир пока невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах.