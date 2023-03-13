Во Владимирской области в массовом ДТП с фурой погибли четыре человека

Авария произошла в ночь на понедельник, 13 марта, в Суздальском районе.

Во Владимирской области в массовом ДТП с фурой погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в ночь на понедельник, 13 марта, в Суздальском районе. На 259 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись «ГАЗель», Volvo XC70, Mazda и грузовик Volvo с прицепом, перевозящий негабаритный груз.

В ДТП погибли четыре человека, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). В отношении должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности грузовых перевозок, назначены проверки.