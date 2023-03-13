В Тыве студент застрелил подростка за громкий стук в дверь

В Тыве 17-летнего подростка застрелил студент из-за очень громкого стука в дверь. Об этом сообщил РЕН ТВ . По информации телеканала, инцидент произошел в селе Межегей в ночь на 13 марта.

Тело прохожего нашли во дворе на улице Карла Маркса. На трупе заметили огнестрельные ранения. На место приехали правоохранители.

По подозрению в убийстве задержали студента-третьекурсника. Молодой человек признался, что в позднее время подросток начал стучаться в его дверь и чуть ли не вышибать ее.

«Студент выстрелил в своего гостя четыре раза из гладкоствольного оружия 20 калибра. При этом сам молодой человек не числился владельцем оружия», — уточнил телеканала.

На месте продолжают работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливается владелец оружия и все обстоятельства произошедшего.