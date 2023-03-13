В Сасове из-за подъема воды вскрыли плотину

В Сасове 13 марта вскрыли плотину на реке Сасовка, которая протекает в городской черте. Об этом сообщила глава администрации Евгения Рубцова.

На своей странице «ВКонтакте» она рассказала, что на минувших выходных в Сасове несколько домов оказались близки к подтоплению.

«Но наша служба благоустройства совместно с МЧС смогла противостоять погоде. Рабочие трудились по 12 часов в сутки, сменяя друг друга лишь на время сна. По возможности они будут отводить талые воды и от дорог с тротуарами. Но первоочередной задачей все-таки останется отведение вод от жилых домов», — говорится в сообщении.

Евгения Рубцова добавила, что уровень воды в Сасовке сильно поднялся за минувшую ночь, а на неделе ожидается потепление, поэтому власти решили вскрыть плотину.