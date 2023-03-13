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В Рязанском агротехнологическом университете прошел конкурс «Мистер РГАТУ-2023»
В этом году за титул мистера РГАТУ боролись представители шести факультетов. Конкурс проходил в традиционном формате.

В преддверии Международного женского дня в концертном зале студенческого дворца культуры Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева прошел конкурс интеллекта, творчества и артистизма «Мистер РГАТУ-2023».

В этом году за титул мистера РГАТУ боролись представители шести факультетов. Подготовка к конкурсу у претендентов заняла почти месяц.

Конкурс проходил в традиционном формате: знакомство с каждым участником начиналось с проморолика, после которого конкурсанты демонстрировали свой стиль в дефиле, интеллектуальный и творческий потенциал.

В предварительном этапе конкурса участники соревновались в ловкости, силе и выносливости, выполняя различные виды испытаний, входящие в комплекс ГТО.

По результатам оценок жюри обладателем почетного звания «Мистер РГАТУ-2023» стал студент автодорожного факультета Николай Чижков. Звание «Вице-мистер РГАТУ-2023» разделили между собой Дмитрий Оленников (факультет экономики и менеджмента) и Никита Киселев (факультет ветеринарной медицины и биотехнологии), набравшие одинаковое количество баллов.

«Приз зрительских симпатий» в открытом голосовании завоевал представитель факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Иван Мельников.

Награды победителям вручил ректор университета Александр Шемякин.