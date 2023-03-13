В Рязанской области спасатели на лодке эвакуировали семью из-за подтопления

В Сараях из-за подтопления эвакуировали женщину с двумя детьми, дом которых сильно подтопило. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Дом подтопило на улице Совхозной в Сараях. 12 марта днем в службу спасения позвонили, на место выехали спасатели.

«Буквально через несколько минут спасатели уже были на месте. Для эвакуации женщины с двумя детьми пришлось использовать лодку», — рассказал начальник ГО и ЧС Николай Подгузов.

Отмечается, что семья остановилась временно у знакомых.

На улице Совхозной в тот же день подтопило дворы, людям пришлось перегонять живность в более безопасные места.

«Наш район вообще не считается подтопляемым. Но из-за резкого повышения температуры и частых дождей может быть подтопление приусадебных участков, не более того», — объяснил Николай Подгузов.