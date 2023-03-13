В Рязани возбудили уголовное дело против турагента, обманувшего несколько человек

В Рязани возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере оказания туристических услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Жительница Рязани обратилась в полицию и сообщила, что оплатила в турагентстве путевку на отдых, но в день выезда оказалось, что тур не оплачен. С такими же заявлениями в полицию обратились еще шесть человек от 33 до 37 лет. Пострадавшие сообщили, что заключали договоры с одной и той же турфирмой.

После подбора тура заявители передавали сотруднику турагентства деньги в размере от 33 500 рублей до 150 000 рублей в счет оплаты туристических путевок, но турагент не выполнял своих обязательств.

Выяснилось, что 25-летний рязанец, у которого был опыт в сфере туризма, с января по август 2022 года получил от семи граждан деньги в размере 560 200 рублей в качестве оплаты туристических услуг. Он заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошинничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Проводится расследование.