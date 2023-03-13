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В Рязани уровень воды в Оке за сутки повысился на 12 сантиметров
Сообщается, что за прошедшие сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 12 сантиметров и составил 36 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

В Рязани уровень воды в Оке за сутки повысился на 12 сантиметров. Данные о прохождении весеннего половодья по состоянию на понедельник, 13 марта, опубликовали в региональном ГУ МЧС.

Сообщается, что за прошедшие сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 12 сантиметров и составил 36 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке повысился на 20 сантиметров и составил 91 сантиметр.

В районе Касимова уровень воды в реке Оке поднялся на 3 сантиметра и составил 68 сантиметров.

В реке Мокша у Кадома уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 191 сантиметр.

В реке Проня у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 482 сантиметра и составил 675 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 24 сантиметра и составил 482 сантиметра.

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 222 сантиметра и составил 352 сантиметра.

Всего на контроле ГУ МЧС России по Рязанской области находится подтопление 11 низководных мостов, 131 приусадебного участка.

Ежедневно оперативные группы проводят мониторинг.