В Рязани более шести тысяч человек заражены гепатитом С
В Рязани насчитывается более шести тысяч пациентов с гепатитом С. Об этом сообщает «
Медики отмечают, что количество заболевших гепатитом С из года в год одинаково. Связано это с тем, что на ранних стадиях признаки болезни отсутствуют, и пациенты просто не обращаются в поликлиники.
Врачи напоминают, что вирус передается через кровь. Заразиться им можно у стоматолога, косметолога, при переливании крови, в маникюрных и тату салонах, а также половым путем.