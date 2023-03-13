В Рязани более шести тысяч человек заражены гепатитом С

В Рязани насчитывается более шести тысяч пациентов с гепатитом С. Об этом сообщает « ГТРК Ока » со ссылкой на заведующего инфекционным отделением Областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Владимира Гришина.

Медики отмечают, что количество заболевших гепатитом С из года в год одинаково. Связано это с тем, что на ранних стадиях признаки болезни отсутствуют, и пациенты просто не обращаются в поликлиники.

Врачи напоминают, что вирус передается через кровь. Заразиться им можно у стоматолога, косметолога, при переливании крови, в маникюрных и тату салонах, а также половым путем.