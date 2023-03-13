В России поддержали идею значков как элемента школьной формы

В России поддержали идею значков как элемента школьной формы. Об этом пишет ТАСС.

С инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, ношение таких значков является важным элементом воспитания, принадлежности и идентификации.

В Минпросвещения уточнили, что в настоящее время образовательные организации могут определять значки как элемент школьной формы в своих локальных актах. Вместе с этим предлагается установить общие требования к школьной форме на уровне региона.

Вопрос дизайна значков обсудят вместе с российским движением детей и молодежи «Движение первых».