В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание

В редакцию РЗН. Инфо обратились родители 15-летнего подростка Миши, избитого в августе 2022 года.

В редакцию РЗН. инфо обратились родители 15-летнего подростка Миши Ерушкина, избитого в августе 2022 года в Пронске. По их мнению, правоохранители не спешат разобраться в конфликте, потому что «герои» истории — довольно известные в Пронске люди.

По словам родителей, их сын с другом вечером 13 августа 2022 года на парковке Спасо-Преображенского монастыря сделал замечание местному бизнесмену Михаилу Калабухову. Тот справлял перед мальчиками нужду. В результате завязался конфликт, в котором также принял участие педагог-психолог Архангельской школы-интерната Евгений Виштак.

В итоге подростка госпитализировали с множеством ушибов, гематом, сотрясением мозга, травмами глаз и носа.

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