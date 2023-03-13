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В Новомичуринске произошел пожар в бывшем общежитии

В Новомичуринске около полуночи произошел пожар в бывшем общежитии. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

12 марта в 23:54 в городской филиал ООО «Центр 112» позвонил житель дома № 39 по улице Строителей и сообщил, что загорелась комната на втором этаже.

Пожарные локализовали возгорание за пять минут.

35-летнего хозяина комнаты передали медикам. Главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына сообщила, что мужчина не пострадал.

Отмечается, что комната уже горела в августе 2022 года. После пожара сотрудники ЖКХ закрыли окно деревянными досками.

Пожнадзор проводит проверку, выясняет причину пожара.