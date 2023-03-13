В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Об этом передает РИА Новости .

Представитель Кремля прокомментировал заявление бывшего главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, который призвал «запустить мирный процесс» для Украины и создать для этого контактную группу из представителей стран запада.

Пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, могут ли эти предположения привести к завершению конфликта.

«Нет, мы так не думаем», — сказал Песков.

Он добавил, что для России приоритетом является достижение целей спецоперации.

«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.