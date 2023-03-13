В Кораблинском районе маршрутка с пассажирами застряла на подтопленном мосту
Инцидент произошел в понедельник, 13 марта, в 10:40 у села Кипчаково.
В Кораблинском районе маршрутка с пассажирами застряла на подтопленном мосту. Об этом
Инцидент произошел в понедельник, 13 марта, в 10:40. Маршрутное такси с 15 пассажирами пыталось проехать по закрытому участку подтопленного моста через Ранову у села Кипчаково и застряло.
На место выезжали две машины и шесть сотрудников областной противопожарно-спасательной службы.
В 11:10 пассажиров спасли, а машину доставили на берег.