В Кораблинском районе маршрутка с пассажирами застряла на подтопленном мосту

Инцидент произошел в понедельник, 13 марта, в 10:40 у села Кипчаково.

В Кораблинском районе маршрутка с пассажирами застряла на подтопленном мосту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 13 марта, в 10:40. Маршрутное такси с 15 пассажирами пыталось проехать по закрытому участку подтопленного моста через Ранову у села Кипчаково и застряло.

На место выезжали две машины и шесть сотрудников областной противопожарно-спасательной службы.

В 11:10 пассажиров спасли, а машину доставили на берег.