В центре Рязани при пожаре в квартире спаcли пять человек
Пожар произошел в понедельник, 13 марта, на улице Чкалова.
В центре Рязани при пожаре в квартире спаcли пять человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар произошел в понедельник, 13 марта, на улице Чкалова. Вызов поступил в 19:59. На тушение пожара выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники.
Открытое горение ликвидировали в 20:34. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные спасли пять человек, среди них ребенок.
При пожаре никто не пострадал.
Видео RZN_life