В центре Рязани при пожаре в квартире спаcли пять человек

Пожар произошел в понедельник, 13 марта, на улице Чкалова.

В центре Рязани при пожаре в квартире спаcли пять человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел в понедельник, 13 марта, на улице Чкалова. Вызов поступил в 19:59. На тушение пожара выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники.

Открытое горение ликвидировали в 20:34. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные спасли пять человек, среди них ребенок.

При пожаре никто не пострадал.

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