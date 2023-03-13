Стало известно, кто погиб в аварии с фурой в Рязанском районе

Авария произошла в воскресенье, 12 марта, на 547 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

Стало известно, кто погиб в аварии с фурой в Рязанском районе. Информацию сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 12 марта, на 547 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». 49-летний житель Тульской области за рулем «ВАЗ-21113» при обгоне справа зацепил грузовик DAF с полуприцепом-цистерной, после чего столкнулся с фурой Scania с полуприцепом.

В аварии погибли водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка.

Проводится проверка.

Напомним, ранее очевидцы поделились видео с места ДТП.