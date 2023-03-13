Специалисты «Рязаньгоргаз» подготовили городскую газораспределительную систему к прохождению паводка

К работе в условиях большого разлива паводковых вод также подготовили автотранспорт, создали запас необходимых материалов, с работниками предприятия провели дополнительные инструктажи.

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» провели техобслуживание газораспределительной системы для обеспечения бесперебойного газоснабжения объектов, расположенных в районах возможного затопления в паводковый период.

Газовики проверили пункты редуцирования газа, задвижек в колодцах, котельных и коммунально-бытовых объектов, расположенных на Острове, улицах Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, Старореченской, Мервинской, Речной, на проезде Речников, Окском шоссе, в Торговом городке, в селе Дядьково и поселке Борки. Все газифицированные объекты в указанных районах находятся под постоянным наблюдением специалистов. Для этого организовали круглосуточное дежурство. В зоне вероятного подтопления запланированы дополнительные обходы трасс подземного газопровода.

К работе в условиях большого разлива паводковых вод также подготовили автотранспорт, создали запас необходимых материалов, с работниками предприятия провели дополнительные инструктажи.

«Весной при оттаивании грунта возможно повреждение сварных соединений стальных труб и выход газа на поверхность. При обнаружении запаха газа нужно незамедлительно вызвать аварийную бригаду по номеру 04, с мобильного 104», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Рязани.