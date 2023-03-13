Сбербанк предупредил о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене

Сбербанк предупредил о случаях мошенничества, в которых обвиняют в госизмене. Сообщение об этом появилось на сайте банка.

Отмечается, что мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Они сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл данные и переводит деньги на счет украинских военных. Клиенту объясняют, что его могут обвинить в госизмене, за что грозит до 20 лет лишения свободы. После этого жертву просят перевести средства на счета мошенников и взять кредит, объясняя, что так они смогут вычислить «сотрудника» банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

«Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками», — отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.