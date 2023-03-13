Рязанским автомобилистам напомнят о соблюдении ПДД на железнодорожных переездах

Рязанские железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Профилактическая работа в рамках акции «Внимание, переезд!» началась с 10 марта и будет проходить до 10 апреля. Рязанским автомобилистам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах.

Также во время акции железнодорожники проверят переездов на предмет условий видимости, состояния проезжей части и техсредств (шлагбаумов, сигнальных столбиков, дорожных знаков, светофоров).

В пресс-службе напомнили, что на переездах в Рязанской области с начала 2023 года не было ДТП, как и за аналогичный период в 2022 году.