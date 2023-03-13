Рязанцев предупредили о сильном ветре

Рязанцев предупредили о сильном ветре. Информацию опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Непогода начнется во второй половине ночи вторника, 14 марта, и сохранится утром и днем. В регионе ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Утром и днем местами ветер усилится до 20 метров в секунду.

На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление по всей стране с 15 марта.